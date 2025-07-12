ВСУ попытались дронами спалить российские поля на Кубани Пожары после падения дронов в Динском и Тимашевском районах Кубани ликвидированы

В Краснодарском крае успешно ликвидированы последствия падений беспилотных летательных аппаратов, вызвавших возгорания в сельскохозяйственных угодьях, заявили в оперштабе региона. Инциденты произошли на территории Динского и Тимашевского районов, обошлось без человеческих жертв и серьезных разрушений.

В результате падения беспилотников в Краснодарском крае зафиксировали возгорания в полях в Динском и Тимашевском районах. В настоящее время все пожары ликвидированы, пострадавших и разрушений ни в одном случае нет, — заявили в оперштабе региона.

До этого в Семикаракорском районе Ростовской области произошло возгорание складского помещения, расположенного вблизи торгового центра «Пирамида». По информации пресс-службы регионального главка МЧС, площадь пожара составила 300 квадратных метров. Для ликвидации возгорания были задействованы 29 сотрудников пожарной охраны и 17 специализированных автомобилей.

Ранее в Пензе произошло отключение электроэнергии, вызванное возгоранием трансформатора на местной ТЭЦ. Губернатор области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале опроверг распространявшиеся в социальных сетях предположения о возможной причастности украинских беспилотников к этому происшествию. Он подчеркнул, что в момент аварии на территории региона не фиксировалось угроз с воздуха.