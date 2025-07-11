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Атаки ВСУ на Россию
11 июля 2025 в 00:06

Пожар оставил без света жителей российского региона

Мельниченко: жители Пензенской области остались без света из-за пожара на ТЭЦ

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Жители Пензы 10 июля остались без электроснабжения из-за возгорания трансформатора на ТЭЦ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. В соцсетях распространилась информация о том, что пожар мог быть вызван атакой беспилотника Вооруженных Сил Украины.

Однако глава региона опроверг эти слухи, отметив, что на территории области в этот момент не наблюдалось беспилотных угроз. На данный момент пожар локализован, ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии жителям Пензы.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА ВСУ в Курске загорелся частный дом. Врио губернатора региона Александр Хинштейн добавил, что при этом погиб 73-летний пенсионер. Хинштейн обещал оказать семье всю необходимую помощь.

До этого в Новороссийске зафиксировали попытку атаки украинских безэкипажных катеров (БЭК), которую удалось успешно отразить. Момент уничтожения одного из БЭКов сняли на видео очевидцы. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Также средства противовоздушной обороны сбили почти 30 украинских беспилотников в небе над Россией, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ за три часа подверглись шесть регионов, в том числе Московская область.

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