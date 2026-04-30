Лидер Ирана сделал важное заявление о США

Верховный лидер Ирана предрек Персидскому заливу светлое будущее без США

Моджтаба Хаменеи Моджтаба Хаменеи Фото: Iranian Government/Global Look Press
В будущем региона Персидского залива не должно быть места для Соединенных Штатов, заявил Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в Telegram-канале. По его словам, только окончание американского вмешательства позволит обеспечить стабильность и процветание этой стратегической зоны.

Светлое будущее региона Персидского залива будет будущим без Америки, наполненным стремлением к прогрессу, благополучию и процветанию его стран. <...> Чужакам, которые с расстояния в тысячи километров жадно и злобно вмешиваются в наши дела, здесь не место, разве что на дне, — говорится в тексте.

Политик также подчеркнул, что Тегеран будет и впредь сохранять контроль над акваториями Персидского залива и Ормузского пролива для обеспечения региональной стабильности. По словам лидера страны, Иран обладает всеми необходимыми практическими возможностями для самостоятельного управления этими стратегически важными объектами.

Ранее спикер Меджлиса Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что США и Израиль потерпели «стратегическое поражение» в конфликте с Исламской Республикой. По его словам, противники обладают большими ресурсами, но принимают неверные решения и не смогли достичь ни одной из своих целей.

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
