Неизвестный устроил стрельбу на военной базе в США Военная база США Форт Стюарт сообщила о пострадавших в ходе стрельбы

На американской военной базе Форт Стюарт в штате Джорджия произошел инцидент с активным стрелком, сообщается на официальной странице объекта в Facebook (деятельность в РФ запрещена). В результате стрельбы имеются пострадавшие, а территория базы временно закрыта.

Форт Стюарт находится в состоянии локдауна из-за инцидента с активным стрелком в районе 2-й бронетанковой бригадной боевой группы. База была заблокирована в 11:04 утра (18:04 мск. — NEWS.ru), на месте находятся сотрудники правоохранительных органов. Сообщается о пострадавших, — сказано в сообщении.

В настоящее время подробности происшествия не разглашаются. Форт Стюарт является одной из крупнейших военных баз США, где проходят службу несколько тысяч военнослужащих.

Ранее телеканал CNN сообщал, что четыре человека погибли в результате стрельбы, произошедшей в городе Анаконда в американском штате Монтана. В материале указано, что подозреваемым стал завсегдатай заведения Пол Браун, который жил неподалеку.

Прежде сообщалось о стрельбе в высотном здании на Манхэттене. Мужчина в бронежилете открыл беспорядочный огонь внутри небоскреба. Пять человек погибли, еще шесть получили ранения различной степени тяжести. Полиция оперативно отреагировала и нейтрализовала стрелка.