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11 июля 2025 в 11:40

Крупный пожар произошел на складе в российском регионе

В Ростовской области загорелся склад около ТЦ «Пирамида»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В пятницу, 11 июля, загорелся склад рядом с торговым центром «Пирамида» в Семикаракорском районе Ростовской области, сообщает MK.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС региона. Огонь распространился на 300 квадратных метров.

Город Семикаракорск, ул. Красноармейская, 128. Горит складское помещение за зданием торгового центра «Пирамида». Площадь пожара — 300 квадратных метров, — сказано в сообщении.

По предварительных данным, пострадавших и погибших нет. К тушению пламени привлечены 29 пожарных и 17 единиц техники.

Ранее, 10 июля, жители Пензы остались без электроснабжения из-за возгорания трансформатора на ТЭЦ. В соцсетях распространилась информация о том, что пожар мог быть вызван атакой беспилотника Вооруженных сил Украины, однако ее опровергли.

Кроме того, поджигатели торгового центра «Пассаж» в Ухте в Республике Коми признались, что им была безразлична судьба пострадавших. Они понимали, что люди не смогут выбраться из горящего здания. Трагедия произошла 11 июля 2005 года, жертвами поджога стали 25 человек, еще 10 получили травмы.

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