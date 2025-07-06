Поджигатели ТЦ в Ухте сделали холодное признание спустя 20 лет Поджигатели ТЦ в Ухте признались, что им была безразлична судьба людей

Поджигатели торгового центра «Пассаж» в Ухте в Республике Коми понимали, что люди не смогут выбраться, передает РИА Новости. По их словам, им была безразлична судьба горожан. Трагедия произошла 11 июля 2005 года, жертвами поджога стали 25 человек, еще 10 получили травмы.

Осужденные осознавали, что огонь лишит возможности находящихся в здании людей эвакуироваться через основной выход и предвидели наступление смерти двух и более лиц, предвидели причинение телесных повреждений различной степени тяжести двум и более лицам и отнеслись к этому безразлично, — следует из документа.

В материалах также говорится, что поджигатели использовали не менее 10 литров легковоспламеняющейся жидкости. Они действовали с особой дерзостью и цинизмом по отношению к людям. За поджог торгового центра в Ухте задержали Антона Коростелева и Алексея Пулялина. Их приговорили к пожизненному лишению свободы.

Ранее в Рязанской области правоохранительные органы задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в подготовке теракта. 16-летний житель города Михайлова, учащийся первого курса техникума, планировал совершить поджог мечети Аль-Сахаба.