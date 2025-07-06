Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 июля 2025 в 08:39

Поджигатели ТЦ в Ухте сделали холодное признание спустя 20 лет

Поджигатели ТЦ в Ухте признались, что им была безразлична судьба людей

Фото: Газета «Ухта» /ТАСС

Поджигатели торгового центра «Пассаж» в Ухте в Республике Коми понимали, что люди не смогут выбраться, передает РИА Новости. По их словам, им была безразлична судьба горожан. Трагедия произошла 11 июля 2005 года, жертвами поджога стали 25 человек, еще 10 получили травмы.

Осужденные осознавали, что огонь лишит возможности находящихся в здании людей эвакуироваться через основной выход и предвидели наступление смерти двух и более лиц, предвидели причинение телесных повреждений различной степени тяжести двум и более лицам и отнеслись к этому безразлично, — следует из документа.

В материалах также говорится, что поджигатели использовали не менее 10 литров легковоспламеняющейся жидкости. Они действовали с особой дерзостью и цинизмом по отношению к людям. За поджог торгового центра в Ухте задержали Антона Коростелева и Алексея Пулялина. Их приговорили к пожизненному лишению свободы.

Ранее в Рязанской области правоохранительные органы задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в подготовке теракта. 16-летний житель города Михайлова, учащийся первого курса техникума, планировал совершить поджог мечети Аль-Сахаба.

Коми
Ухта
поджоги
торговые центры
теракты
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирное, Северск, Часов Яр: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 6 июля
Раскрыта стоимость пляжной одежды россиян
Подполковник уличил Трампа и Маска в огромном самолюбии
Дело чиновника о взятке в 50 млн рублей застопорилось в суде
Наступление ВС РФ на Харьков 6 июля: крутые спецназовцы, трупы у Купянска
Военкомат подвергся атаке БПЛА в Кременчуге на Украине
Жена Смолова раскрыла подробности вокруг конфликта в «Кофемании»
Двое жителей Мурманской области погибли в горах во время соревнований
В России бросили вызов кибермошенникам
Глава Забайкалья раскрыл новые подробности жесткой посадки Ан-2
Суд арестовал мужчину из Сергиева-Посада, который пырнул ножом школьника
Летевший с маленьким сыном пилот экстренно посадил самолет прямо на трассу
Ситуация в аэропортах РФ 6 июля: что в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде
Смолов сделал громкое заявление после конфликта в «Кофемании»
Порядка 20 детей попали в больницу, наевшись яда в китайском детсаду
Беженка рассказала о чудесном спасении от дрона ВСУ благодаря винограду
Россиян предупредили об опасных погодных явлениях в ближайшие дни
Магнитные бури сегодня, 6 июля: что завтра, головокружение, тошнота, апатия
В Германии озвучили неудобный факт об украинском «Азове»
Две страны нашли альтернативу «СП-2» в зоне, охраняемой ЮНЕСКО
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.