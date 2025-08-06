Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 августа 2025 в 16:38

ВСУ стали чаще бить БПЛА по гражданским на одном направлении

Ганчев заявил, что ВСУ стали чаще бить дронами по мирным жителям у Купянска

Военнослужащие Вооруженных сил Украины участили атаки на мирных жителей с использованием беспилотных летательных аппаратов на Купянском направлении, обратил внимание в своем Telegram-канале глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, одно из таких нападений закончилось пожаром в нежилом доме в селе Новоегоровка.

Боевики киевского режима еще активней начали применять FPV-дроны на Купянском направлении. Не находя военные цели, украинские неонацисты бьют дронами по домам местных жителей, — говорится в сообщении.

Ганчев добавил, что пожар удалось локализовать усилиями сотрудников военно-гражданской администрации Купянского района и местных жителей. Он также поблагодарил бойцов, защищающих регион.

Ранее украинские войска атаковали Алешки в Херсонской области. Во время атаки на город была ранена мирная жительница. Как отметил губернатор Владимир Сальдо, противник также ударил по операционному отделению больницы. Никто из пациентов и персонала не пострадал.

