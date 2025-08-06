ВСУ стали чаще бить БПЛА по гражданским на одном направлении

ВСУ стали чаще бить БПЛА по гражданским на одном направлении Ганчев заявил, что ВСУ стали чаще бить дронами по мирным жителям у Купянска

Военнослужащие Вооруженных сил Украины участили атаки на мирных жителей с использованием беспилотных летательных аппаратов на Купянском направлении, обратил внимание в своем Telegram-канале глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, одно из таких нападений закончилось пожаром в нежилом доме в селе Новоегоровка.

Боевики киевского режима еще активней начали применять FPV-дроны на Купянском направлении. Не находя военные цели, украинские неонацисты бьют дронами по домам местных жителей, — говорится в сообщении.

Ганчев добавил, что пожар удалось локализовать усилиями сотрудников военно-гражданской администрации Купянского района и местных жителей. Он также поблагодарил бойцов, защищающих регион.

Ранее украинские войска атаковали Алешки в Херсонской области. Во время атаки на город была ранена мирная жительница. Как отметил губернатор Владимир Сальдо, противник также ударил по операционному отделению больницы. Никто из пациентов и персонала не пострадал.