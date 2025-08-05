Власти Кубани практически разрешили ситуацию с подтоплениями Работы по ликвидации последствий подтопления в Туапсинском округе завершены

Основные работы по устранению последствий подтопления в Туапсинском округе Краснодарского края завершены. Сейчас специалисты занимаются расчисткой территорий и восстановлением бытовых условий для местных жителей, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В Туапсинском округе завершены основные работы по ликвидации последствий подтопления. Сейчас главная задача — расчистка дворов и домов от грязи, вывоз пострадавшей мебели и восстановление бытовых условий для жителей, — указано в сообщении.

Особое внимание уделяется социальным объектам — школе, стадиону и детскому саду в поселке Новомихайловский. По данным оперативного штаба, с подтопленных территорий откачано более 11 тысяч кубометров воды. В работах задействованы 870 человек и 103 единицы техники, включая спасателей, казаков и волонтеров.

Электроснабжение восстановлено во всех домах, водоснабжение — в большинстве жилых зданий и социальных объектов. Наиболее сложная ситуация сохраняется в селе Лермонтово, где ведется строительство подрусловой ветки водовода.

Подтопление произошло 3 августа после сильных дождей и подъема уровня реки Дефани. В результате был введен режим ЧС муниципального уровня.

Ранее сообщалось, что власти Краснодарского края приступили к ликвидации последствий стихийного бедствия в Туапсинском районе, где из-за сильных дождей река Шапсухо вышла из берегов и разрушила мост в селе Лермонтово. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что строительство нового моста начнется уже в середине августа, а пока жителям обеспечат временный объезд.