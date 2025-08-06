Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 19:10

Канадцев предупредили о риске опасного природного явления

GRL: обнаружены признаки будущего землетрясения в разломе Тинтина в Канаде

Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Канадские ученые обнаружили признаки накопления сейсмической энергии в древнем разломе Тинтина, что может привести к мощному землетрясению, сообщает Geophysical Research Letters (GRL). Исследователи установили, что этот тектонический разлом, считавшийся неактивным, на самом деле сохраняет потенциал для землетрясений магнитудой 7,5 и выше.

Разлом Тинтина протяженностью около 1000 км расположен на территории Юкона и простирается до Аляски. Ранее считалось, что он не проявлял активности последние 40 млн лет, однако новые данные свидетельствуют о подвижках земной коры до 1,5 тысячи метров за последние миллионы лет.

Особую тревогу ученых вызывает отсутствие сейсмической активности в этом регионе последние 12 тысяч лет. Такое длительное «молчание» может означать накопление значительной энергии, способной вызвать разрушительное землетрясение. Наибольшую опасность представляет близость разлома к городу Доусон — всего 20 км.

Исследователи предупреждают о возможных последствиях — повреждении инфраструктуры, шахт и риске крупных оползней, включая уже известные оползни Мусхайд и Саннидейл. Несмотря на кажущуюся стабильность, ученые настаивают на включении этого региона в зону повышенной сейсмической опасности и необходимости дополнительных исследований.

Ранее член-корреспондент Российской академии наук Аркадий Тишков заявил, что последствия землетрясений на Камчатке могут привести к исчезновению ряда островов и появлению новых. По его словам, также стихийное бедствие сильно отразится на экологии всего региона.

Канада
ученые
землетрясения
разломы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Покиньте чат»: лжеброкеров можно вычислить по трем фразам
ВС России отразили атаку ВСУ по Ростовской области
«Действительно опасен»: врач предостерегла от сна в одной позе
Вакцина по ОМС? Гинцбург — о революционном лекарстве от рака
Полицейский-вуайерист попался своим коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.