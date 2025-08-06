Канадцев предупредили о риске опасного природного явления

Канадские ученые обнаружили признаки накопления сейсмической энергии в древнем разломе Тинтина, что может привести к мощному землетрясению, сообщает Geophysical Research Letters (GRL). Исследователи установили, что этот тектонический разлом, считавшийся неактивным, на самом деле сохраняет потенциал для землетрясений магнитудой 7,5 и выше.

Разлом Тинтина протяженностью около 1000 км расположен на территории Юкона и простирается до Аляски. Ранее считалось, что он не проявлял активности последние 40 млн лет, однако новые данные свидетельствуют о подвижках земной коры до 1,5 тысячи метров за последние миллионы лет.

Особую тревогу ученых вызывает отсутствие сейсмической активности в этом регионе последние 12 тысяч лет. Такое длительное «молчание» может означать накопление значительной энергии, способной вызвать разрушительное землетрясение. Наибольшую опасность представляет близость разлома к городу Доусон — всего 20 км.

Исследователи предупреждают о возможных последствиях — повреждении инфраструктуры, шахт и риске крупных оползней, включая уже известные оползни Мусхайд и Саннидейл. Несмотря на кажущуюся стабильность, ученые настаивают на включении этого региона в зону повышенной сейсмической опасности и необходимости дополнительных исследований.

Ранее член-корреспондент Российской академии наук Аркадий Тишков заявил, что последствия землетрясений на Камчатке могут привести к исчезновению ряда островов и появлению новых. По его словам, также стихийное бедствие сильно отразится на экологии всего региона.