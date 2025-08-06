Аналитик раскрыл последствия пошлин США против покупателей нефти из России

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Возможное введение Соединенными Штатами пошлин против стран, которые покупают нефть из России, грозит разгоном мировой инфляции, заявил аналитик по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Кирилл Лысенко. По его словам, цены начнут расти как в самих США, так и по всему миру, передает РИА Новости.

Для мира это, конечно же, инфляционные и проистекающие из них риски. Рост сырьевых цен способен разогнать цены что в США, что во всем мире, — отметил Лысенко.

Эксперт пояснил, что разгон инфляции может вызвать новый рост ставок и ужесточение условий на рынках. Кроме того, подчеркнул он, американские пошлины на российскую нефть грозят скачком котировок энергоресурсов.

Ранее американский лидер заявил, что ощутимо повысит торговые пошлины в отношении Индии, так как Нью-Дели все еще закупает российскую нефть. При этом, отметил он, индийское руководство затем реализует это сырье на свободном рынке с большой наценкой.

Позже представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал отметил, что угрозы Вашингтона в адрес республики за приобретение нефти у России являются неоправданными и неразумными. Государства, критикующие Индию, сами состоят в торговых отношениях с РФ, напомнил он.

