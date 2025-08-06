Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 августа 2025 в 19:17

Пилот «Альпин» Колапинто попал в аварию на шинных тестах «Пирелли»

Франко Колапинто Франко Колапинто Фото: Xavi Bonilla/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пилот «Альпин» Франко Колапинто попал в аварию во время шинных тестов «Пирелли» на трассе «Хунгароринг», сообщает пресс-служба команды в соцсети Х. Аргентинец не справился с управлением на 11-м повороте и разбил болид.

Сегодня утром, во второй день шинных тестов «Пирелли» на «Хунгароринге», у Франко Колапинто произошел инцидент на 11-м повороте. Гонщик был осмотрен на месте в медицинском центре. С ним все в порядке, — говорится в сообщении.

Ранее американский гонщик Крис Рашке погиб при попытке установить скоростной рекорд на солончаках Бонневилля в Юте: 60-летний спортсмен разогнался до 457 км/ч, но не справился с управлением. Знаменитые соляные равнины не в первый раз становятся местом трагических происшествий во время рекордных заездов.

До этого на этапе GT World Europe в Мизано произошла авария с участием болгарского пилота Георгия Дончева. Его Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 загорелся после контакта с другим участником и столкновения с отбойником. Гонщик успел покинуть горящий автомобиль и не пострадал.

