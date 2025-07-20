Автомобиль с гонщиком внутри загорелся во время GT World Europe

Автомобиль с гонщиком внутри загорелся во время GT World Europe Автомобиль болгарского пилота Дончева загорелся во время этапа GT World Europe

Во время этапа GT World Europe в итальянском Мизано произошел инцидент с участием болгарского пилота Георгия Дончева. Его Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 загорелся после столкновения с отбойником, сообщается в отчете о происшествии.

Авария была спровоцирована внезапным контактом Lamborghini с другим автомобилем. Гонщик успешно покинул машину и не получил травм.

Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 Дончева влетел в отбойник после контакта с соперником и загорелся. Гонщик быстро вышел из машины и не пострадал, — указали организаторы.

Инцидент привел к появлению красных флагов, временно остановивших гонку. Соревнования возобновились после устранения последствий аварии. При этом GT World Europe считается одной из ведущих европейских серий гонок GT.

Ранее сообщалось, что гонщик из Италии Маттео Доретто погиб на 22-м году жизни. Молодой пилот скончался в результате аварии во время тестовых заездов перед 81-м ралли Польши. При этом штурман Доретто Самуэле Пеллегрино не пострадал. Однако его госпитализировали для проведения профилактического осмотра. Представители чемпионата Европы по ралли принесли глубочайшие соболезнования семье и друзьям Маттео, его штурманам и всем, кто был знаком с ним.