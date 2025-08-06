Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 августа 2025 в 19:25

Военный эксперт рассказал о конкуренции России и Китая в Арктике

Военэксперт Климов: Китай проявляет повышенное внимание к Арктике

Фото: Roman Denisov/Global Look Press

Северный морской путь, который Россия развивает в Арктике, не является раздражителем для Запада, однако этот маршрут привлекает повышенное внимание со стороны Китая, сказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт Максим Климов. У КНР есть собственная арктическая программа — более амбициозная в отличие от американской, заметил собеседник.

У Штатов до сих пор очень древний парк ледоколов. Китай проявляет к этой теме больший интерес, — подчеркнул он.

Говоря о предполагаемом соперничестве между Россией и КНР в Арктике, Климов заметил, что с такой большой страной, как Китай, лучше всего дружить.

Но упаси бог быть слабым в этой дружбе, — добавил собеседник.

Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на собственный анализ сообщило, что жесткий курс президента США Дональда Трампа в отношении России может негативно сказаться на позициях Штатов в Арктике. По мнению авторов, действия Белого дома усиливают взаимодействие между Россией и Китаем в регионе. Политика полной конфронтации с Кремлем может обернуться для Вашингтона стратегическими потерями, указывают обозреватели. В качестве альтернативы руководству Соединенных Штатов предлагается точечное сотрудничество с Россией.

Китай
Россия
Арктика
конкуренция
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Павел Воробьев
П. Воробьев
