Названо точное число отравившихся чачей с рынка в «Сириусе» Число отравившихся чачей в «Сириусе» возросло до восьми

Число отравившихся чачей, приобретенной на рынке в «Сириусе», по предварительной информации, составляет восемь человек, информирует Telegram-канал Kub Mash. По данным источника, было заведено уголовное дело.

Точные причины отравления, а также количество жертв остается неизвестным. В беседе с каналом сотрудница рынка указала на отсутствие доказательств о том, какой именно продукт стал причиной ЧП. Продавщица также сочла несправедливым, что коллегу могут посадить за продажу вина.

Предварительно, первое отравление чачей произошло 29–30 июля — пострадала семейная пара. Мужчина выжил, а женщину спасти не удалось. Вскоре стало известно еще о троих погибших. Также сообщается о смерти супружеской пары из Комсомольска-на-Амуре, которые пили чачу, купленную в Адлере.

По данным источников, задержаны двое продавцов. После того как происшествие получило огласку, в местных чатах стали появляться сообщения, что пострадавших от фальсификата гораздо больше. Официальный представитель МВД России Ирина Волк также сообщила, что жертв может быть больше, чем известно на данный момент.