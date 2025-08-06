Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 17:53

Названо точное число отравившихся чачей с рынка в «Сириусе»

Число отравившихся чачей в «Сириусе» возросло до восьми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число отравившихся чачей, приобретенной на рынке в «Сириусе», по предварительной информации, составляет восемь человек, информирует Telegram-канал Kub Mash. По данным источника, было заведено уголовное дело.

Точные причины отравления, а также количество жертв остается неизвестным. В беседе с каналом сотрудница рынка указала на отсутствие доказательств о том, какой именно продукт стал причиной ЧП. Продавщица также сочла несправедливым, что коллегу могут посадить за продажу вина.

Предварительно, первое отравление чачей произошло 29–30 июля — пострадала семейная пара. Мужчина выжил, а женщину спасти не удалось. Вскоре стало известно еще о троих погибших. Также сообщается о смерти супружеской пары из Комсомольска-на-Амуре, которые пили чачу, купленную в Адлере.

По данным источников, задержаны двое продавцов. После того как происшествие получило огласку, в местных чатах стали появляться сообщения, что пострадавших от фальсификата гораздо больше. Официальный представитель МВД России Ирина Волк также сообщила, что жертв может быть больше, чем известно на данный момент.

напитки
алкоголь
пострадавшие
Краснодарский край
