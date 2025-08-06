Адвокат бьет тревогу из-за состояния жены экс-судьи Верховного суда Чечни

Состояние Заремы Мусаевой, супруги экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, вызывает серьезные опасения, заявил «Газете.Ru» ее адвокат Александр Савин. Он отметил, что после нового приговора она по-прежнему нуждается в реабилитации.

Она с момента возбуждения нового уголовного дела находится в эмоционально тяжелом состоянии, поскольку это — новый срок, который по прошлому приговору она уже должна была отбыть. По состоянию здоровья — все по-прежнему, у нее тяжелая форма инсулинозависимого диабета и гипертоническая болезнь. Она нуждается в серьезной реабилитации, — сказал адвокат.

Ранее Шалинский городской суд Чечни огласил очередное судебное решение в отношении Заремы Мусаевой, женщину осудили по статье о дезорганизации работы исправительного учреждения, назначив наказание в виде 3 лет и 11 месяцев колонии-поселения. С учетом предыдущего приговора общий срок ее заключения составит четыре года.

В 2023 году Мусаева уже была осуждена на 5,5 года колонии за применение насилия к представителю правоохранительных органов. После сокращения срока до 4,9 года предполагалось, что она освободится в мае 2025 года. Однако в ноябре 2024 года в отношении нее возбудили новое уголовное дело по обвинению в дезорганизации деятельности колонии.