Суд вынес приговор Зареме Мусаевой по новому делу

Шалинский городской суд вынес новый приговор Зареме Мусаевой, супруге бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, сообщает ТАСС. Ее признали виновной по статье о дезорганизации деятельности исправительного учреждения и приговорили к трем годам и 11 месяцам колонии-поселения. Учитывая старый приговор, всего Мусаева проведет в местах лишения свободы четыре года.
Признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ, и назначить ей наказание в виде трех лет 11 месяцев лишения свободы, — сказано в сообщении.
В 2023 году Мусаеву приговорили к 5,5 года колонии по делу о применении насилия к силовику. Позже срок сократили до 4,9 года, и она должна была выйти на свободу в мае 2025-го. Однако в ноябре 2024 года против нее завели новое дело о дезорганизации работы колонии — ее перевели в СИЗО.
Позже выяснилось, что жене экс-судьи становится хуже в заключении. У нее несколько хронических заболеваний, тюремные условия их усугубляют.