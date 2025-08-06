Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 16:39

Суд вынес приговор Зареме Мусаевой по новому делу

Зарема Мусаева получила почти четыре года колонии по новому делу

Зарема Мусаева Зарема Мусаева Фото: Елена Афонина/ТАСС

Шалинский городской суд вынес новый приговор Зареме Мусаевой, супруге бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, сообщает ТАСС. Ее признали виновной по статье о дезорганизации деятельности исправительного учреждения и приговорили к трем годам и 11 месяцам колонии-поселения. Учитывая старый приговор, всего Мусаева проведет в местах лишения свободы четыре года.

Признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ, и назначить ей наказание в виде трех лет 11 месяцев лишения свободы, — сказано в сообщении.

В 2023 году Мусаеву приговорили к 5,5 года колонии по делу о применении насилия к силовику. Позже срок сократили до 4,9 года, и она должна была выйти на свободу в мае 2025-го. Однако в ноябре 2024 года против нее завели новое дело о дезорганизации работы колонии — ее перевели в СИЗО.

Позже выяснилось, что жене экс-судьи становится хуже в заключении. У нее несколько хронических заболеваний, тюремные условия их усугубляют.

приговоры
колонии
Чечня
Зарема Мусаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России отразили атаку ВСУ по Ростовской области
«Действительно опасен»: врач предостерегла от сна в одной позе
Вакцина по ОМС? Гинцбург — о революционном лекарстве от рака
Полицейский-вуайерист попался свои коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.