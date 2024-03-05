Матери чеченских активистов сократили срок заключения Суд в Пятигорске смягчил приговор Зареме Мусаевой до 4 лет и 9 месяцев колонии

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Зарема Мусаева

Пятый кассационный суд Пятигорска смягчил приговор Зареме Мусаевой — матери чеченских активистов Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых и супруге бывшего члена Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, передает ТАСС из зала суда. Женщине, осужденной по статьям о применении насилия к представителю власти и мошенничестве, сократили срок до четырех лет и девяти месяцев колонии. Защита намерена обжаловать это решение.

Судебная коллегия определила <...> смягчить наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания и окончательно назначить Мусаевой наказание в виде лишения свободы на срок четыре года и девять месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, — сказал судья.

Адвокат Александр Савин, представляющий интересы Мусаевой в суде, заявил, что защита обжалует обвинительный приговор. Он объяснил, что женщина имеет ряд тяжелых хронических заболеваний и каждый день в местах лишения свободы является для нее тяжелым испытанием.

Конечно, защита будет добиваться как условно-досрочного освобождения, на которое сейчас имеет право Мусаева, так и, я думаю, согласовав ту позицию с доверительницей, мы будем обжаловать данное принятое решение, — сказал он.

Мусаева была признана виновной по делу о нападении на сотрудника правоохранительных органов и мошенничестве в июле 2023 года. Суд приговорил ее к пяти с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Женщина не признала свою вину. Супруга Мусаевой лишили статуса судьи и неприкосновенности по решению Коллегии судей Чечни.

В декабре 2023 года Шалинский городской суд Чеченской Республики отказал Зареме Мусаевой в условно-досрочном освобождении. Сообщалось, что женщина отнеслась к решению суда спокойно.