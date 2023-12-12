Суд в Чечне отказал Мусаевой в УДО

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Зарема Мусаева

Шалинский городской суд Чеченской Республики отказал Зареме Мусаевой в условно-досрочном освобождении, сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня». По его данным, женщина, осужденная за применение насилия к сотруднику полиции, сможет обжаловать данное решение в течение ближайших 15 суток. По данным канала, Мусаева спокойно отнеслась к решению суда.

Ничего, все что ни делается, все к лучшему, — заявила она.

Ранее Верховный суд Чечни принял решение смягчить приговор Мусаевой на полгода. Основанием для этого решения стало наличие у подсудимой хронических заболеваний, обострившихся во время содержания под стражей. Срок, который Мусаева провела в следственном изоляторе, будет засчитан в расчете один день за два.

Мусаева, супруга бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева, была признана виновной по делу о нападении на сотрудника правоохранительных органов и мошенничестве в июле 2023 года. Суд приговорил ее к 5,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Женщина не признала свою вину. Супруга Мусаевой лишили статуса судьи и неприкосновенности по решению Коллегии судей Чечни.