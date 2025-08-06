Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 августа 2025 в 19:20

Беженцы рассказали о первых словах ВСУ после вторжения на Курщину

Lenta.ru: танкисты ВСУ требовали уничтожить села в Курской области

Во время вторжения украинских военных в Курскую область командир танкового подразделения приказал уничтожить приграничные населенные пункты, рассказали Lente.ru 70-летние супруги Ушкаловы, беженцы из села Малая Локня. По их словам, это были одни из первых реплик ВСУ в населенном пункте.

6 августа 2024 года возле их дома, расположенного в 14 км от границы, остановились шесть танков без опознавательных знаков. По словам пенсионеров, из люка одной из машин высунулся человек в камуфляже и отдал приказ об уничтожении.

Несмотря на предупреждения об опасности, Ушкаловы до последнего отказывались эвакуироваться, уверенные в надежности пограничных укреплений. Во время оккупации они сначала прятались у соседей, затем в бункере времен Великой Отечественной войны, а после возвращения обнаружили свой дом разрушенным. Около двух месяцев пожилая пара прожила в уцелевшем подвале, где хранились домашние заготовки, пока их не обнаружили украинские военные.

Через Суджу и Сумы, при содействии Красного Креста, супругам удалось вернуться в Россию. По словам их дочери, в Малой Локне не осталось ни одного неповрежденного здания.

Украинский дрон-камикадзе стал причиной гибели мирных жителей в Дзержинске (ДНР), рассказал ранее беженец Сергей Малый. По его словам, в результате удара по дому погибли его соседи — мать и сын. Беженец подчеркнул, что Дзержинск и до этого подвергался регулярным и целенаправленным атакам со стороны ВСУ.

