Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 19:38

«Два варианта»: политолог назвал вероятные темы беседы Трампа с Зеленским

Политолог Марков: Трамп может обсуждать с Зеленским мирное соглашение

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото: Global Look Press

Вариант мирного соглашения и вариант продолжения конфликта могут в настоящий момент обсуждать президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский, предположил политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале. Трамп позвонил Зеленскому после встречи спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным.

Они, видимо, обсуждают итоги разговора Путина и Уиткоффа. Первый вариант — мир: Путин что-то предложил, и вот Трамп спрашивает, готов ли Зеленский это сделать. Вариант — продолжение конфликта: Путин ничего не предложил, что устроило бы Трампа, и вот теперь Трамп согласовывает с Зеленским действия США, — написал Марков.

Как пишет Bloomberg, администрация США направила в Россию Стива Уиткоффа, чтобы соблюсти навязанные себе же сроки по украинскому урегулированию. Издание считает, что Трамп давит на своего представителя, чтобы тот добился прекращения Россией боевых действий на Украине.

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев предположил, что Трамп пять раз отправлял Уиткоффа в Россию, потому что политику важно понимать «ситуацию на земле». По его словам, американский лидер доверят не всем, но стремится быть человеком, обладающим большим пластом информации.

