06 августа 2025 в 19:33

В США заявили, что Белый дом сам себе навязал сроки по Украине

Bloomberg: Вашингтон сам себе навязал срок урегулирования кризиса на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Администрация США, стремясь соблюсти навязанные себе же сроки по украинскому урегулированию, направила в российскую столицу спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, пишет Bloomberg. Глава Белого дома Дональд Трамп давит на своего представителя, чтобы тот добился прекращения Россией боевых действий на Украине, считают журналисты.

Белый дом стремится уложиться в очередной навязанный самому себе срок, — говорится в материале.

Ранее информированный источник сообщил, что Вашингтон не обязательно введет ограничительные меры после 10-дневного срока, отведенного для урегулирования украинского кризиса. По его данным, применение санкций остается под вопросом.

Кроме того, в Tageszeitung отметили, что требование американского президента о прекращении огня на Украине вряд ли заставит российского лидера Владимира Путина изменить свою позицию. По оценкам аналитиков, подобные угрозы не окажут существенного влияния на политику России в украинском вопросе. По словам журналистов, ультиматумы не смогут привести к миру.

