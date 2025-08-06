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06 августа 2025 в 09:27

В США узнали неожиданную деталь в ультиматуме Трампа по Украине

NYP: США могут не ввести санкции против РФ по истечении срока ультиматума Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

США могут не ввести санкции в отношении России по истечении 10-дневного срока, отведенного на урегулирование конфликта на Украине, пишет газета The New York Post (NYP) со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника издания, эта мера «не является неизбежной».

Как отметил источник, Вашингтон «настойчиво добивается сделки». По его словам, такой сценарий развития событий наиболее предпочтителен для американского лидера Дональда Трампа.

Ранее агентство Bloomberg констатировало, что США рискуют подорвать собственный авторитет и навредить национальным интересам, если не реализуют озвученные России в ультиматуме угрозы. По его данным, отказ Вашингтона идти до конца будет воспринят как слабость.

До этого агентство Reuters писало, что президент России может проигнорировать ультиматум главы США Дональда Трампа о санкциях, срок действия которого истекает 8 августа. По версии источника, российский лидер сомневается в эффективности новых санкций США после введения нескольких волн ограничений с 2022 года.

Ранее Трамп объявил, что новый ультиматум для РФ по прекращению огня составит 10–12 дней: «Нет никаких причин ждать 50 дней». Президент США отметил, что хотел быть щедрым, но это не привело к прогрессу. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают у РФ нефть, газ и другие энергоносители.

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