На Западе раскрыли, что США поставили на кон при выдвижении ультиматума

На Западе раскрыли, что США поставили на кон при выдвижении ультиматума Bloomberg: США могут потерять авторитет при невыполнении ультиматума для России

США рискуют подорвать собственный авторитет и навредить национальным интересам, если не реализуют озвученные России в ультиматуме угрозы, пишет американское агентство Bloomberg. По его данным, отказ Вашингтона идти до конца будет воспринят как слабость.

Невыполнение ультиматума от 8 августа грозит подорвать авторитет и интересы США. <…> В глобальной борьбе за влияние [президент России Владимир] Путин, пожалуй, играет в долгую игру лучше, — говорится в материале.

Журналисты полагают, что в случае победы закаленная в боях российская армия, увеличенная в численности и искусная в беспилотных боях, будет угрожать интересам США в Европе. Агентство обратило внимание на успехи России в области вооружений, которые сильно превосходят показатели НАТО, а также укрепление связей с Тегераном, Пхеньяном и Пекином.

Ранее агентство Reuters писало, что президент России может проигнорировать ультиматум главы США Дональда Трампа о санкциях, срок действия которого истекает 8 августа. По версии источника, российский лидер сомневается в эффективности новых санкций США после введения нескольких волн ограничений с 2022 года.