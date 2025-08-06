Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 19:38

Антифашисты Израиля призвали главу МИД высказаться о нацизме в Киеве

Гидеон Саар Гидеон Саар Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израильское антифашистское движение обратилось к министру иностранных дел страны Гидеону Саару с требованием четко обозначить свою позицию относительно героизации нацистских преступников на Украине, соответствующее письмо лидера организации Дмитрия Трапирова имеется в распоряжении РИА Новости. Трапиров подчеркнул, что подобная позиция израильского руководства противоречит интересам еврейского государства.

Антифашистское движение Израиля выражает глубокое возмущение тем, что вы до сих пор не высказали четкой публичной позиции в отношении политики украинских властей по героизации нацистских преступников — тех самых людей, которые принимали непосредственное участие в массовом уничтожении еврейского населения в годы Великой Отечественной войны, — говорится в документе.

Активист также выразил опасения, что разрыв диалога с Россией может привести к стратегическим потерям для Израиля и ослаблению его международных позиций. В письме отмечается, что молчание министра и односторонняя критика вызывают серьезные вопросы о сохранении моральных основ израильской дипломатии и угрозе исторической памяти еврейского народа.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вакцина от нацизма перестает действовать в Европе. По его словам, западные элиты утратили дипломатическую сдержанность, характерную даже для времен холодной войны.

фашизм
Израиль
Украина
нацизм
