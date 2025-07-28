Вакцина от нацизма перестает действовать в Европе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на форуме «Территория смыслов». По его словам, западные элиты утратили дипломатическую сдержанность, характерную даже для времен холодной войны. Прямая трансляция ведется на Rutube-канале МИД РФ.

Всегда, даже в годы холодной войны, диалог развивался и позволял противостоящим лагерям лучше понимать намерения друг друга прежде всего для того, чтобы не допустить большой войны. Вот этот инстинкт в Европе утерян так же, как вакцина от нацизма, она уже перестает действовать, — сказал он.

При этом в Европе возрождаются силы, которые исторически стремились к уничтожению России. По его словам, они превратили Украину в инструмент для достижения своих целей.

В ходе выступления Лавров также отметил, что Россию в ближайшие годы ожидает много сложностей в связи с растущими угрозами, в том числе из-за Североатлантического альянса. По его словам, еще далеко не все закончилось в Сирии, Ливии и Ираке.