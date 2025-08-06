Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 19:32

Пленные солдаты ВСУ оказались не нужны Киеву

RT: власти Украины удалили тысячу пленных солдат ВСУ из списков на обмен

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Украинские власти исключили из перечня военнопленных, подлежащих обмену, около тысячи военнослужащих ВСУ, сообщает RT со ссылкой на информированные источники. Данное решение было принято сегодня, 6 августа.

По имеющимся сведениям, вместо исключенных из списка солдат ВСУ могли быть добавлены другие лица. Однако точные мотивы подобных действий киевского руководства остаются неясными. Официальных комментариев или разъяснений по этому поводу от украинской стороны пока не поступало.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о достижении договоренности с Россией по обмену 1200 военнопленными. Он уточнил, что обсуждал этот вопрос с руководителем своего офиса Андреем Ермаком и секретарем СНБО Рустемом Умеровым. Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает возвращения не только военнослужащих, но и гражданских лиц. Минобороны РФ эти данные не комментировали.

До этого россиянин Алексей Герасимов, который сначала бежал на Украину, а затем был возвращен в рамках обмена, заявил, что в ВСУ организовали прибыльный бизнес на системе снабжения и учете потерь. Перебежчик также рассказал о случаях принудительного удержания военнослужащих после окончания контракта, что он охарактеризовал как современную форму рабства.

пленные
ВСУ
Украина
обмены
