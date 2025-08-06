Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 19:31

Трамп вернет в столицу оскверненный памятник вопреки обвинениям в расизме

Трамп восстановит в Вашингтоне оскверненный в 2022 году памятник генералу Пайку

Памятник Альберту Пайку Памятник Альберту Пайку Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент США Дональд Трамп принял решение восстановить к октябрю в Вашингтоне памятник бригадному генералу армии Конфедерации Альберту Пайку, который боролся за отделение южных штатов во времена Гражданской войны, сообщает ABC News. Статую осквернили демонстранты во время протестов 2020 года, сбросив с пьедестала и облив горючими жидкостями.

Служба национальных парков объявила, что отреставрирует и установит заново статую генерала Конфедерации, которая была свергнута и сожжена в Вашингтоне во время протестов Black Lives Matter в 2020 году после смерти Джорджа Флойда, — говорится в материале телеканала.

Демократическая партия США уже выразила резкое несогласие с этим решением, назвав памятник «символом расизма» и пообещав оспорить восстановление. Помимо этого, администрация Трампа планирует вернуть прежние названия военным базам, которые были переименованы в 2023 году при президенте Джо Байдене, так как они носили имена генералов Конфедерации. Издание отмечает, что эти шаги вызвали оживленную дискуссию в американском обществе о том, как следует относиться к историческому наследию Гражданской войны.

Ранее президент США Дональд Трамп впервые публично обозначил своего вероятного преемника на президентских выборах 2028 года. По его словам, им станет нынешний вице-президент страны Джей Ди Вэнс. Во время беседы с журналистами в Овальном кабинете Трамп назвал его наиболее вероятным наследником и следующим лидером движения MAGA (Make America Great Again — главный политический лозунг Трампа с 2016 года).

США
Дональд Трамп
памятники
история
протесты
генералы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России отразили атаку ВСУ по Ростовской области
«Действительно опасен»: врач предостерегла от сна в одной позе
Вакцина по ОМС? Гинцбург — о революционном лекарстве от рака
Полицейский-вуайерист попался свои коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.