Трамп вернет в столицу оскверненный памятник вопреки обвинениям в расизме

Президент США Дональд Трамп принял решение восстановить к октябрю в Вашингтоне памятник бригадному генералу армии Конфедерации Альберту Пайку, который боролся за отделение южных штатов во времена Гражданской войны, сообщает ABC News. Статую осквернили демонстранты во время протестов 2020 года, сбросив с пьедестала и облив горючими жидкостями.

Служба национальных парков объявила, что отреставрирует и установит заново статую генерала Конфедерации, которая была свергнута и сожжена в Вашингтоне во время протестов Black Lives Matter в 2020 году после смерти Джорджа Флойда, — говорится в материале телеканала.

Демократическая партия США уже выразила резкое несогласие с этим решением, назвав памятник «символом расизма» и пообещав оспорить восстановление. Помимо этого, администрация Трампа планирует вернуть прежние названия военным базам, которые были переименованы в 2023 году при президенте Джо Байдене, так как они носили имена генералов Конфедерации. Издание отмечает, что эти шаги вызвали оживленную дискуссию в американском обществе о том, как следует относиться к историческому наследию Гражданской войны.

