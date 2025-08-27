День знаний — 2025
27 августа 2025 в 14:58

Россиянин справил нужду у памятника на глазах у детей

Житель Новомосковска помочился при детях возле орудия-памятника

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Неизвестный из Новомосковска справил нужду рядом с орудием-памятником в присутствии детей, передает Telegram-канал «Тула Жесть». По словам очевидцев, они сделали замечание мужчине.

Однако неизвестный никак не отреагировал на просьбы окружающих, сообщили авторы канала. Отмечается, что мужчина не прятался ни за какие объекты и справлял нужду прилюдно.

Ранее россиянин испражнился на фигуру мультипликационного персонажа Чебурашки и попал на видео, которое опубликовала пресс-служба администрации города Волжский. В сообщении говорится, что инцидент происходит не первый раз. В администрации заявили, что охрану к памятнику выставлять не планируют, так как необходимо «бороться с причиной, а не со следствием». Последствия вандализма оперативно устраняются к утру до прихода первых посетителей сквера.

Также двое мальчиков шести и семи лет подожгли венки у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны в селе Безымянном Энгельсского района Саратовской области. Было установлено, что несовершеннолетние играли с зажигалкой. Они подожгли венки по неосторожности.

