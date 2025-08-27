День знаний — 2025
27 августа 2025 в 13:37

Россиянин надругался над Чебурашкой и попал на видео

Администрация Волжского ищет осквернившего Чебурашку вандала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянин испражнился на фигуру мультипликационного персонажа Чебурашки и попал на видео, которое опубликовала пресс-служба администрации города Волжский. В сообщении говорится, что инцидент происходит не первый раз.

Мужчина под покровом темноты испражнился на фигурку мультипликационного персонажа — Чебурашки. Отметим, что это уже не первый инцидент за последнее время. Но на этот раз камеры отчетливо запечатлели лицо бессовестного гражданина, — сказано в материале.

В администрации «Газете.Ru» заявили, что охрану к памятнику выставлять не планируют, так как необходимо «бороться с причиной, а не со следствием». Последствия вандализма оперативно устраняются к утру до прихода первых посетителей сквера. Местные жители негативно реагируют на повторяющиеся инциденты.

Ранее в украинском селе Рудковцы Хмельницкой области 1 августа демонтировали последний сохранившийся в стране памятник Владимиру Ленину. Бюст был убран с постамента работниками местного коммунального предприятия после официального обращения активистов. Глава Новоушицкой сельской общины Анатолий Олейник пояснил, что скульптуру переместили на территорию коммунальной службы.

Чебурашка
Волжский
вандализм
поиски
