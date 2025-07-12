АвтоВАЗ выпустил Lada Iskra: когда и где можно будет купить, сколько стоит

АвтоВАЗ выпустил Lada Iskra: когда и где можно будет купить, сколько стоит

АвтоВАЗ выпустил автомобиль Lada Iskra — главную новику за последние пять лет. Что об этом известно, когда машина появится в продаже, сколько будет стоить?

Что известно о Lada Iskra

АвтоВАЗ объявит комплектации и цены на Lada Iskra 18 июля. Об этом сообщил PR-директор предприятия Сергей Ильинский в эфире радио «Говорит Москва».

Старт продаж транспортного средства намечен на 20 июля, однако оно появится сначала только в автосалонах Тольятти, Москвы и Санкт-Петербурга, а затем постепенно его привезут к дилерам в других регионах.

Новинку будут собирать не только на площадке в Тольятти, но и на бывшем автозаводе Nissan в Санкт-Петербурге.

В продажу машина поступит в трех исполнениях: седан, универсал и его кросс-версия. Презентация модели состоялась на ПМЭФ-2024, а ее производство стартовало 19 апреля 2025 года, в день 55-летия запуска первенца АвтоВАЗа — модели ВАЗ-2101.

Технически модели ориентируются на платформу Lada Vesta. Седан и универсал комплектуются двумя атмосферными моторами объемом 1,6 л: 90 л. с. (66 кВт) с пятиступенчатой «механикой» и 106 л. с. (78 кВт), который может сочетаться с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Обе трансмиссии — от китайских партнеров. Кросс-версия предлагается только с 106-сильным агрегатом и двумя вариантами китайских коробок передач. Емкость бензобака у всех модификаций одинакова — 55 л.

Базовая комплектация предусматривает наличие двух фронтальных подушек безопасности, систем ABS, ESC и помощи при трогании в гору, датчиков света и дождя, иммобилайзера, электростеклоподъемников спереди, аудиоподготовки, светодиодных ДХО и указателей поворота, а также 15-дюймовых стальных дисков с декоративными колпаками.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Более оснащенные версии дополнительно включают кондиционер, регулируемую рулевую колонку, обтянутый кожей руль, камеру заднего вида, противотуманные фары с подсветкой поворотов, задние парктроники, литые диски на 15 или 16 дюймов, а также мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном, четырьмя динамиками и встроенными сервисами «Яндекса».

Официально цены на автомобиль пока неизвестны, но, по данным СМИ, он будет стоить от 1,2 до 1,6 млн в зависимости от комплектации.

При этом ранее в продаже уже начали появляться «фейковые» Lada Iskra. АвтоВАЗ назвал этот феномен «старой схемой с разводом на кредиты». Так, в одном из предложений была указана комплектация и стоимость нового флагмана АвтоВАЗа — «Искра» в версии «Комфорт» с 90-сильным мотором и вариатором предлагается со скидкой в 377 тысяч рублей, при условии покупки до 14 июля. Полная стоимость такого автомобиля в объявлении — 1 157 000 рублей, а с учетом всех скидок — 780 тысяч рублей.

«Безусловно, такие сайты не имеют никакого отношения к официальной сети продаж Lada. Старт продаж автомобиля состоится 20 июля, тогда же будут объявлены и цены. Таких сайтов много. Это старая схема с разводом на кредиты и не только», — пояснил Сергей Ильинский Autonews.ru.

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