Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 июля 2025 в 16:50

Суд арестовал обвиняемого в ДТП на Бережковской набережной в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никулинский районный суд в Москве арестовал мужчину, которого обвиняют в ДТП на Бережковской набережной, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. Отмечается, что он пробудет под стражей минимум два месяца.

Постановлением Никулинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — сказано в сообщении.

Ранее на Бережковской набережной произошло ДТП с участием кроссовера и группы пешеходов. В результате пострадали пять человек, включая двоих детей 8–10 лет. По данным следствия, двое взрослых находятся в тяжелом состоянии. Первоначально подозреваемому удалось скрыться с места происшествия, однако позднее его задержали.

До этого на трассе М-4 «Дон» в районе аэропорта Домодедово произошло лобовое столкновение грузовика и рейсового автобуса, в результате которого погиб водитель и пострадали не менее 10 человек. По данным ГИБДД Московской области, удар был настолько сильным, что фура оказалась разорвана, а автобус получил серьезные повреждения.

суды
аресты
ДТП
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Скрытая агрессия»: в ГД отреагировали на предложение Макрона по Украине
Белла Хадид удивила фанатов неожиданным снимком
Российская звезда стала игроком белорусского футбольного клуба
Трамп заставил американских инвесторов забыть о восстановлении Украины
Военкор показал эффектный прилет «Герани» по цели в Луцке
Сбивший пешеходов в Москве студент объяснил причину бегства с места ДТП
В Израиле озвучили цель удара ВВС страны по Южному Ливану
Стало известно, от каких комплексов страдает Зеленский
Стало известно, зачем самолет Ан-124 пролетал над Киевом
Над российским регионом за час сбили два дрона ВСУ
В Москве впервые за 120 лет побит рекорд температуры
«Поверьте мне»: Зеленский выступил с заявлением о своем президентстве
Студеный ветер и холод до +10? Погода в Москве в начале августа: чего ждать
ЧП с судном на Волге обернулось трагедией
Девушка Дурова рассказала, как привлечь внимание миллиардера
Названа причина затопления забитого людьми катера под Самарой
Полицейский пострадал от атаки дронов ВСУ в приграничье
Бородина призналась, от кого хочет родить ребенка
Определился победитель Суперфинала КХЛ по хоккею 3x3
Стало известно, к чему Путин призывает Иран по ядерной сделке с США
Дальше
Самое популярное
Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска
Россия

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.