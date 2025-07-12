Суд арестовал обвиняемого в ДТП на Бережковской набережной в Москве

Суд арестовал обвиняемого в ДТП на Бережковской набережной в Москве

Никулинский районный суд в Москве арестовал мужчину, которого обвиняют в ДТП на Бережковской набережной, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. Отмечается, что он пробудет под стражей минимум два месяца.

Постановлением Никулинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — сказано в сообщении.

Ранее на Бережковской набережной произошло ДТП с участием кроссовера и группы пешеходов. В результате пострадали пять человек, включая двоих детей 8–10 лет. По данным следствия, двое взрослых находятся в тяжелом состоянии. Первоначально подозреваемому удалось скрыться с места происшествия, однако позднее его задержали.

До этого на трассе М-4 «Дон» в районе аэропорта Домодедово произошло лобовое столкновение грузовика и рейсового автобуса, в результате которого погиб водитель и пострадали не менее 10 человек. По данным ГИБДД Московской области, удар был настолько сильным, что фура оказалась разорвана, а автобус получил серьезные повреждения.