Появились новые подробности нападения с молотком на школьниц в Подмосковье

Появились новые подробности нападения с молотком на школьниц в Подмосковье СК России заявил о задержании в Домодедово пытавшегося убить двух девочек

В подмосковном Домодедово правоохранительные органы задержали подростка, подозреваемого в жестоком нападении на двух девочек с использованием молотка, сообщает СК России. Инцидент произошел 11 июля 2025 года в лесополосе рядом с садоводческим товариществом.

Согласно информации следственных органов, злоумышленник нанес своим жертвам удары по голове тяжелым предметом. Одна из пострадавших сумела спастись бегством и сообщить взрослым о произошедшем, что позволило оперативно вызвать медицинскую помощь. Обе девочки были экстренно доставлены в медицинское учреждение.

Ранее во Владивостоке произошел инцидент с нападением на женщину. Жительница дома по улице Адмирала Горшкова, 71 сначала испортила входную дверь соседской квартиры, а затем попыталась нанести удар ножом хозяйке помещения.

До этого в Сергиевом Посаде на детской площадке во дворе дома на Новоугличском шоссе мужчина приблизительно нанес ножевое ранение подростку. По предварительным сведениям, злоумышленник подкрался сзади к мальчику, игравшему на качелях, и ударил его ножом в шею.