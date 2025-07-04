В Подмосковье мужчина ранил мальчика в шею на детской площадке В Сергиевом Посаде 55-летний мужчина напал на подростка на детской площадке

В Сергиевом Посаде произошло нападение на подростка, пишет Telegram-канал Mash. Неизвестный мужчина в возрасте около 55 лет ранил мальчика, находившегося на детской площадке.

Инцидент случился во дворе дома на Новоугличском шоссе. По предварительным данным, злоумышленник подошел сзади к сидевшему на качелях мальчику и нанес ему удар ножом в область шеи. После этого нападавший заперся в своей квартире.

Ранее гражданин Белоруссии, прилетевший из Кабула, без причины подошел к двухлетнему мальчику в зоне выдачи багажа, схватил его и с силой швырнул на пол. Нападавшего задержали сотрудники аэропорта и передали правоохранителям. По предварительным данным, мужчина находился в неадекватном состоянии.

До этого стало известно, что иностранец вломился в квартиру жены и перерезал ей горло в день рождения их трехлетнего сына. После убийства супруги он напал на ребенка с ножом и ранил его. Очевидцы рассказали, что после нападения на семью мужчина сбежал в свою квартиру, которая находится по соседству.