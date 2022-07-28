Сигал исключил отказ от российского гражданства Стивен Сигал: никогда не откажусь от российского паспорта

Американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал заявил, что никогда не откажется гражданства России. По его словам, с русофобией он сталкивается каждый день, сообщает РИА Новости.

Во-первых, я никогда не откажусь от российского паспорта. И второе, я сталкиваюсь с русофобией каждый день, — цитирует агентство актера.

При этом Сигал не стал уточнять, что он имеет в виду.

Актер стал гражданином России в ноябре 2016 года, после того как российским президентом Владимиром Путиным был подписал соответствующий указ. Известно, что у Сигала имеются российские корни — его дед по отцовской линии родился в одном из регионов России, он перебрался в США в первой половине XX века.

Популярный актер с августа 2018 года является спецпредставителем российского МИД по гуманитарным связям между Россией и США.