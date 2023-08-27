Юргенс, Шагин: у кого из знаменитостей родственники находятся в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Антон Шагин

В спецоперации принимают участие не только профессиональные военные, но добровольцы и волонтеры. Родственники каких российских знаменитостей находятся в зоне боевых действий и почему?

Кто из звездных родственников находится в зоне спецоперации

Сын актрисы Яны Поплавской Клим добровольно отправился в зону спецоперации, чтобы снять фильм. Наследник знаменитости прошел обучение в Гудермесе, самостоятельно экипировался и приступил к работе.

«Сын прошел обучение в Гудермесе, сам экипировался, сам работает, снимает. Я его люблю, уважаю и горжусь им. Но он же мне практически ничего не говорит, и мы все об этом знаем. Кроме слов „Мам, я люблю, все хорошо, все нормально“ я от него других слов не слышала», — рассказывала Поплавская.

Клим женат, у него растет сын. Сама актриса тоже активно помогает российским бойцам, передавая спальные мешки, термобелье, носки, дождевики.

«Я очень хочу, я молюсь, чтобы каждый из них после победы вернулся домой, к своим женам и детям. Мы с вами — единый фронт, который делает все, чтобы была победа», — говорит она.

Весной 2022 года в эпицентре боевых действий в Мариуполе оказался старший брат Дарьи Юргенс Никита.

«ВСУ дали команду город не сдавать, если сдавать, то только в руинах. Постоянно приходилось хоронить, возле детских садов хоронить несчастных, которые попали под осколки. Каждый мой звонок сопровождался только одной просьбой: поехали домой. Но, во-первых, он работал, во-вторых, у него там супруга. В-третьих, почему люди на своей земле должны бросать свой дом и уезжать? Потому что кто-то там на Украине это решил, какой-то дядя с украинскоговорящей мовой, хотя все они разговаривают на русском», — рассказывала она ntv.ru.

Юргенс отметила, что молилась каждую ночь о здоровье брата. В итоге он выжил.

«Это было просто какое-то невероятное счастье», — вспоминала она встречу с родственником.

Брат актера Антона Шагина Константин тоже уехал в зону проведения спецоперации. По его словам, родственник настроен решительно.

«Брат не служил, но отправился на фронт. Это его осознанное решение. Я, узнав, был удивлен и невероятно горд одновременно. Он позвонил и сказал, что взял повестку. До этого не сообщал, чтобы я его не отговаривал. А я бы и не отговаривал», — делился артист в программе «Жизнь и судьба».

Он рассказал, что дал родственнику с собой деньги на карманные расходы. Шагин каждый день молится за брата, хотя раньше они не поддерживали отношения.

Кто из артистов отправился в зону спецоперации

Актер Павел Устинов был призван на фронт в рамках частичной мобилизации. Он не ожидал получения повестки, однако уклоняться не стал.

Звезда сериала «След» Георгий Тесля-Герасимов принял решение отправиться в зону боевых действий самостоятельно. Сначала он был военным корреспондентом и снимал документальный фильм, а после вступил в ряды ВС РФ.

Помимо этого, Минобороны России создало творческие бригады для поддержки участников спецоперации. В состав труппы вошли скрипач рок-группы «Аквариум» Андрей Решетин, ведущий актер театра «Современник» Евгений Павлов, художник Юрий Севачев и другие призванные по мобилизации звезды.

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