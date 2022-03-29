Познер назвал сроки возвращения своей программы на Первый канал

Телеведущий Владимир Познер рассказал, что его авторскую программу «Познер» сняли с эфира Первого канала на время военной операции России на Украине. Как пояснил журналист в своём Telegram-канале, передача вернётся только после окончания спецоперации.

Меня спрашивают, почему с 28 февраля не выходит программа «Познер»? Отвечаю: с 24 февраля Первый канал стал информационным каналом, — написал он.

Познер отметил, что его программа, также, как и другие проекты, была временно убрана из сетки вещания телеканала. Он добавил, что программы вернутся в эфир только после окончания спецоперации на Украине, поскольку «такова позиция руководства Первого канала».

25 февраля Первый канал объявил об изменениях в сетке вещания в пользу общественно-политических программ. Из эфира были убраны помимо «Познера», также развлекательные шоу «Вечерний Ургант», «Точь-в-точь», «Две звезды. Отцы и дети».

Как сообщалось, пост Ивана Урганта в соцсети о спецоперации на Украине совпал с исчезновением его шоу «Вечерний Ургант» из эфира Первого канала и спровоцировал слухи об увольнении телеведущего и его желании уехать из страны. Кроме того, журналистка Ксения Собчак рассказала о якобы имевшихся разногласиях между редакцией программы и руководством канала. По словам Собчак, команде Урганта могли запретить как-либо комментировать тему спецоперации на Первом, в результате чего ведущий предпочёл не выходить в эфире вообще.