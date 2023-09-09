Куда пропала Елизавета Боярская после начала СВО, уехала ли из России Актриса Елизавета Боярская впервые появилась на публике после начала СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елизавета Боярская

Актриса Елизавета Боярская впервые за два года появилась на публике, сообщает KP.RU. Чем все это время занималась артистка, почему вела закрытый образ жизни?

В московском Театре Наций прошла церемония премии Корша. Она вручается актерам, режиссерам, меценатам, но в первую очередь сотрудникам театра, которые работают за кулисами, — костюмерам, гримерам, монтажерам.

Перед публикой Елизавета Боярская появилась в платье в пол. На фотоколле она позировала с коллегой Мариной Александровой. Супруг артистки актер Максим Матвеев не мог сопровождать ее из-за отъезда в Сочи, где стартовал кинофестиваль «Новый сезон».

Почему Боярская пропала после начала СВО

Елизавета Боярская в день начала спецоперации на Украине опубликовала в социальных сетях изображение белого голубя мира и рассказала о своих переживаниях.

«Больно. Страшно. Немыслимо. Люди хотят жить без страха за себя и своих детей. Мы все можем и умеем дружить, делиться, помогать, откликаться, слышать, сострадать, создавать, любить. Но почему-то судьбоносные решения принимаются абсолютным меньшинством, а исполняет эти решения и подвергается последствиям от этих решений абсолютное большинство», — написала она.

Артистка сообщила, что выступает за установление мира, и пожелала, чтобы «все скорее закончилось». После высказывания Боярской появились слухи, что она попала в черный список в России и не будет сниматься в новых фильмах. Однако это опроверг «Общественной службе новостей» кинорежиссер Карен Шахназаров.

«Я — режиссер, и мне никто не говорит, чтобы я ограничивал артистов в ролях на основании какого-то списка. Такого списка не существует, это сплетни. Я профессиональный режиссер, глава студии „Мосфильм“, и мне никто не говорил, что кого-то нельзя снимать из-за высказываний. Они высказываются, по их поводу тоже высказываются», — отметил он.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Актриса Елизавета Боярская в роли актрисы Ирины Николаевны Аркадиной во время генеральной репетиции спектакля «Чайка»

Чем занималась Боярская последние два года

Артистка сейчас отдает предпочтение работе не на съемочной площадке, а в театре. Живет в России. Боярская после начала спецоперации рассказала в своем Telegram-канале, что ей практически не хочется вести социальные сети, однако подметила, что не пытается «убежать от действительности».

«Я непрерывно спасалась постоянным чтением, слушала классику и репетировала новую постановку в родном Малом драматическом театре. И хочу сказать, что это такая сила и такая отдушина. И двойной чертой подчеркиваю, что это не попытка убежать от терзающей действительности, наоборот, это колоссальная возможность получать ответы на свои вопросы», — написала Боярская.

Артистка посоветовала людям искать утешение в театре и литературе.

«Вы обязательно будете вознаграждены радостью, трепетом, легкостью или пусть даже слезами и сложными мыслями», — заключила она.

На сегодняшний день Елизавета Боярская задействована в девяти спектаклях МДТ, среди которых постановки «Жизнь и судьба», «Три сестры», «Коварство и любовь», «Братья и сестры» и другие.

Личная жизнь Елизаветы Боярской

Елизавета Боярская с 2010 года состоит в браке с Максимом Матвеевым. Они воспитывают двоих сыновей — одиннадцатилетнего Андрея и пятилетнего Григория.

С появлением собственной семьи артистка не скрывала, что не против поменять работу на воспитание детей и стать домохозяйкой.

«Я заняла позицию за мужем, и мне это нравится. Очень радуюсь успехам Максима. А я займусь семьей и иногда стану наслаждаться съемками в хороших фильмах», — сказала она 7days.ru.

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