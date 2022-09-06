Экс-солисты культовой в 80-е группы «Секрет» Николай Фоменко и Максим Леонидов дали согласие на использование 22-х хитов «Секрета» в новом мюзикле «Ничего не бойся, я с тобой». Презентация мюзикла состоялась в Московском Дворце Молодежи. Артисты будущей постановки исполнили свои версии некоторых хитов «Секрета»: «Моя любовь на пятом этаже», «Алиса», «Последний час декабря», «Привет» и «Ничего не бойся, я с тобой».
Николай Фоменко присутствовал на презентации сам лично. Шоумен признался, что «прямо нервничал» во время выступления артистов, а также в шутливой форме назвал песни «Секрета» «плохими». Артистов мюзикла, наоборот, похвалил.
Как говорила моя мама: «Хорошую музыку может спеть каждый, а ты попробуй спеть плохую», — пошутил Николай Фоменко.
Спектакль задуман в жанре «джукбокс-мюзикл»: основан на популярных песнях. Самым известным примером является «Mamma Mia!», которая состоит из композиций группы «ABBA».
Фото: Артем Соболев/NEWS/ruНиколая Фоменко
Действия мюзикла «Не бойся, я с тобой» происходит в Ленинграде 80-х. Зрители смогут погрузиться в атмосферу города на Неве позднего СССР: музыкальные квартирники, тусовки неформалов, «фарца» и так далее.
Всё это на фоне белых ночей, разводных мостов и покатых крыш, — говорится в описании проекта.
Режиссером выступил Михаил Миронов. Он известен по постановкам в МХТ им. А.П.Чехова, а также был режиссером «Вечернего Урганта» на Первом канале. Сценарий написал Сергей Калужанов — автор сценариев к таким популярным фильмам, как «Время первых» с Евгением Мироновым и «Пять невест» с Данилой Козловским и Елизаветой Боярской в главных ролях.
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
художественный руководитель Театра МДМ продюсер Дмитрий Богачев на презентации мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» в театре МДМ
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
художественный руководитель Театра МДМ продюсер Дмитрий Богачев на презентации мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» в театре МДМ
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Презентация мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» в театре МДМ
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Презентация мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» в театре МДМ
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Презентация мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» в театре МДМ
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Презентация мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» в театре МДМ
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Презентация мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» в театре МДМ
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Презентация мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» в театре МДМ
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Презентация мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» в театре МДМ
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Презентация мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» в театре МДМ
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Презентация мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» в театре МДМ
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Презентация мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» в театре МДМ
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Презентация мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» в театре МДМ
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Презентация мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» в театре МДМ
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Презентация мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» в театре МДМ
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Презентация мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» в театре МДМ
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Хореограф Ирина Кошуба на презентации мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» в театре МДМ
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Хореограф Ирина Кошуба на презентации мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» в театре МДМ
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Презентация мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» в театре МДМ
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Презентация мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» в театре МДМ
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Художественный руководитель Театра МДМ продюсер Дмитрий Богачев на презентации мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» в театре МДМ
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Художественный руководитель Театра МДМ продюсер Дмитрий Богачев на презентации мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» в театре МДМ
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Презентация мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» в театре МДМ
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Презентация мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» в театре МДМ
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Презентация мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» в театре МДМ
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Презентация мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» в театре МДМ
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Презентация мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» в театре МДМ
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Презентация мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» в театре МДМ
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Презентация мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» в театре МДМ
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Презентация мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» в театре МДМ
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Режиссер Михаил Миронов на презентации мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» в театре МДМ
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Режиссер Михаил Миронов на презентации мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» в театре МДМ
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Презентация мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» в театре МДМ
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Презентация мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» в театре МДМ
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Презентация мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» в театре МДМ
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Презентация мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» в театре МДМ
По оценкам генерального продюсера компании «Бродвей Москва» Дмитрия Богачева, мюзикл еще «сыроват». Так как работа над постановкой началась недавно, а на некоторые роли даже еще не утвердили исполнителей. Ищут артистов с отличными пластикой и вокалом. Премьера «Ничего не бойся, я с тобой» запланирована в МДМ 3 декабря.