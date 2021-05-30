Елизавета Боярская сняла абсолютно лысую Чулпан Хаматову

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Наталья Жуковская NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

После развода Филиппа Киркорова и Аллы Пугачёвой в 2005 году певец так сильно переживал, что Примадонна опасалась, что он наложит на себя руки. При этом она сама в тот момент уже строила отношения с Максимом Галкиным, сообщает НТВ.

Бывшая домработница Пугачёвой Людмила Дороднова призналась, что артистка не переживала о расставании с Киркоровым и быстро переключила своё внимание на Максима Галкина. Её слова подтвердил гитарист Александр Левшин, он рассказал,...