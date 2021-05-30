16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Елизавета Боярская сняла абсолютно лысую Чулпан Хаматову

00:31, 31 мая 2021
Фото: lizavetabo / instagram

Российская актриса Елизавета Боярская выложила в Instagram фото с Чулпан Хаматовой, которая ради образа стала полностью лысой. Судя по гепозиции, звёзды играли на сцене «Театра наций».

Давненько мы не играли «Иванова»! Соскучились очень! — написала Боярская под фото.

Кроме Хаматовой и Боярской на фото актриса Марианна Шульц. Фото, сделанное в гримёрке, очень понравилось поклонникам Боярской.

Какая Чулпан красивая, даже без волос, — написала пользовательница.

«Обожаемые. Чулпан, вы — совершенство», «Генофонд российского кино! Талантливые, чертовки!», добавили другие комментаторы.

Ранее телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал покупку земли и получение вида на жительство в Латвии Чулпан Хаматовой. Он подчеркнул, что очень уважительно относится к артистке, но «что-то хреново понял её высказывание о том, что „многие талантливые люди вынуждены были туда уехать, не имея возможности в России элементарно расти в собственной профессии или как-то в ней состояться“».

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео