«Лучше послушаю Высоцкого»: Боярский высказался о современной эстраде

Народный артист РСФСР Михаил Боярский в беседе с NEWS.ru выразил своё отношение к современной эстраде. 71-летний исполнитель хитов «Ланфрен-ланфра», «Всё пройдёт» и «Зеленоглазое такси» признался, что предпочитает нынешним композициям песни в исполнении Леонида Утёсова и Владимира Высоцкого.

Чем занимается прогрессивная молодёжь, меня мало волнует. Для меня лучше два раза послушать Утёсова и 10 раз Высоцкого, чем 100 раз послушать современных исполнителей. Меня они совершенно не интересуют, — признался музыкант.

Отсутствие интереса к представителям современной эстрады и шоу-бизнеса артист объяснил тем, что находится либо «с теми, кто только что родился, с пятью внуками», либо с теми, кто уже сформировал свои музыкальные и эстетические вкусы. Ко вторым он отнёс своих детей: 35-летнюю актрису Елизавету Боярскую и 41-летнего депутата Госдумы Сергея Боярского.

Моя дочка и сын взрослые, меня в них всё устраивает. И я ориентируюсь на них, — отметил Боярский.

Ранее лидер группы «Ночные снайперы», певица Диана Арбенина раскритиковала премию МУЗ-ТВ на своей странице в Instagram. Она заявила, что больше не собирается участвовать в подобных «перформансах», так как это «парад безвкусицы». Звезда считает, что это мероприятие не имеет никакого отношения к музыке, и назвала его «парадом безвкусицы». По её мнению, награды достались «обделённым талантом детям».

При этом Арбенина положительно оценила перформанс Моргенштерна, который вышел на сцену и начал протестовать, когда победу в номинации «Исполнитель года» отдали не ему, а юмористу Александру Ревве.