Военэксперт раскрыл, при каком условии обрушится оборона ВСУ

Оборона ВСУ обрушится при условии обострения внутриполитических проблем на Украине, отметил в беседе с NEWS.ru военный эксперт, экс-депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. По его мнению, ситуация для Киева может усугубиться и в случае прекращения западной поддержки.

Не стоит ждать обрушения фронта, пока идет финансирование Киева Западом, пока идут поставки техники ВСУ. Я думаю, фронт рухнет, когда дойдут до предела какие-то внутриполитические проблемы, противоречия. А пока ВСУ будут сопротивляться. Там еще есть определенное количество «упоротых», которые будут воевать до последнего, — сказал Бердичевский.

Среди наиболее перспективных направлений для наступления ВС РФ на данный момент военный эксперт назвал Сумскую область, а также Покровский и Запорожский участки.

При какой-то стратегической необходимости на любом направлении можно создать ударный кулак. В основном же, я думаю, пока не будет резких движений на фронте. Мы не спеша, уверенно продвигаемся вперед, освобождаем нашу территорию, — подчеркнул аналитик.

Ранее стало известно, что к концу лета у ВСУ могут закончиться боеприпасы. Газета Bild сообщила, что после этого ситуация на поле боя для Украины станет кризисной. По словам обозревателей, сейчас Киев больше всего нуждается в ракетах для систем ПРО Patriot, а также снарядах GMLRS для РСЗО HIMARS.