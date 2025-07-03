Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 07:14

Военэксперт раскрыл, при каком условии обрушится оборона ВСУ

Военэксперт Бердичевский: оборона ВСУ рухнет при обострении политических проблем

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Оборона ВСУ обрушится при условии обострения внутриполитических проблем на Украине, отметил в беседе с NEWS.ru военный эксперт, экс-депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. По его мнению, ситуация для Киева может усугубиться и в случае прекращения западной поддержки.

Не стоит ждать обрушения фронта, пока идет финансирование Киева Западом, пока идут поставки техники ВСУ. Я думаю, фронт рухнет, когда дойдут до предела какие-то внутриполитические проблемы, противоречия. А пока ВСУ будут сопротивляться. Там еще есть определенное количество «упоротых», которые будут воевать до последнего, — сказал Бердичевский.

Среди наиболее перспективных направлений для наступления ВС РФ на данный момент военный эксперт назвал Сумскую область, а также Покровский и Запорожский участки.

При какой-то стратегической необходимости на любом направлении можно создать ударный кулак. В основном же, я думаю, пока не будет резких движений на фронте. Мы не спеша, уверенно продвигаемся вперед, освобождаем нашу территорию, — подчеркнул аналитик.

Ранее стало известно, что к концу лета у ВСУ могут закончиться боеприпасы. Газета Bild сообщила, что после этого ситуация на поле боя для Украины станет кризисной. По словам обозревателей, сейчас Киев больше всего нуждается в ракетах для систем ПРО Patriot, а также снарядах GMLRS для РСЗО HIMARS.

фронт
ВСУ
поставки
США
Дмитрий Горин
Д. Горин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вяльбе заговорила о серьезных проблемах Большунова со здоровьем
Законопроект премьера Британии о сокращении выплат сыграл с ним злую шутку
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 4 июля, фото и видео
Сбои в работе МТС сегодня, 4 июля: проблемы со связью, когда починят
В Госдуме раскрыли, кто пытается вернуть Манижу в Россию
Стало известно, какое оружие ВСУ российский лазер будет щелкать как орешки
«Работает на 300%»: Кузнецова назвала самый нелогичный семейный закон
Котенок назвал атаку ВСУ на Подмосковье попыткой Киева понравиться Трампу
Еще один российский аэропорт временно не принимает самолеты
Супертайфун, торнадо, жара 40 градусов: какая погода будет в июле
В РФ начали вводить четырехдневку: кого коснется, что будет с зарплатами
В российском регионе помогут родным погибшей при атаке БПЛА
Вернувшиеся из плена военные поблагодарили всех за содействие
Путин указал на дверь: Трамп не смог прогнуть позицию России по Украине
Пугачева еще сильнее сдала. Кто ее довел, какие проблемы со здоровьем
Стало известно, что могло довести Пугачеву до депрессии
Расследование по громкому делу Долиной завершилось
На Западе назвали четыре роковые ошибки, которые привели Зеленского к краху
Адвокат семьи Яниса Тиммы сделала громкое заявление о Седоковой
Военные базы в Британии решили защитить табличкой и забором
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.