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03 июля 2025 в 07:14

Пушков заметил важную тенденцию на Западе по отношению к Киеву

Пушков: США и Европа перестали верить в победу Украины

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Запад постепенно перестает верить в победу Украины в конфликте с Россией, заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. По его словам, первым эту тенденцию задал президент США Дональд Трамп, заявивший, что Киеву не следовало начинать войну.

Теперь и европейские лидеры следуют этой логике, отказываясь от прежних утверждений о возможной победе Украины, отметил сенатор. Он считает, что итоги саммита НАТО в Гааге подтвердили это.

Теперь за Западе твердят, что нельзя допустить однозначной победы России. О «победе» Украины речи вообще уже не идет, — заметил Пушков.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору рекомендовал Дональду Трампу дистанцироваться от лидера Украины Владимира Зеленского до победы России в вооруженном противостоянии. Репортер сказал, что американскому политику следует отмежеваться не только от Киева, но также от структур НАТО и Европейского союза. По мнению Христофору, подобный шаг позволил бы Трампу в дальнейшем заявлять о своей непричастности к эскалации конфликта.

Алексей Пушков
Запад
Украина
Совет Федерации
Дональд Трамп
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