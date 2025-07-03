Пушков заметил важную тенденцию на Западе по отношению к Киеву Пушков: США и Европа перестали верить в победу Украины

Запад постепенно перестает верить в победу Украины в конфликте с Россией, заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. По его словам, первым эту тенденцию задал президент США Дональд Трамп, заявивший, что Киеву не следовало начинать войну.

Теперь и европейские лидеры следуют этой логике, отказываясь от прежних утверждений о возможной победе Украины, отметил сенатор. Он считает, что итоги саммита НАТО в Гааге подтвердили это.

Теперь за Западе твердят, что нельзя допустить однозначной победы России. О «победе» Украины речи вообще уже не идет, — заметил Пушков.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору рекомендовал Дональду Трампу дистанцироваться от лидера Украины Владимира Зеленского до победы России в вооруженном противостоянии. Репортер сказал, что американскому политику следует отмежеваться не только от Киева, но также от структур НАТО и Европейского союза. По мнению Христофору, подобный шаг позволил бы Трампу в дальнейшем заявлять о своей непричастности к эскалации конфликта.