Россия не ответила на ультиматум президента США Дональда Трампа из-за отсутствия гарантий по урегулированию украинского кризиса, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, предложение о перемирии без выполнения ключевых условий лишь позволит Украине и странам НАТО подготовиться к эскалации конфликта.

Почему РФ не ответила на ультиматум Трампа? Его заявление о перемирии — это ничто, потому что мы говорим последовательно, что перемирие возможно и будет обязательно при выработке основных условий соглашения. Сегодня украинская сторона, ведомая рядом европейских стран, пытается на время обеспечить перемирие, чтобы произвести соответствующие военные действия: и перевооружение, и передислокацию, и мобилизацию, и другие действия, чтобы потом этот конфликт был продолжен, но уже в гораздо худших для нас условиях, — пояснил Чепа.

Он подчеркнул, что Россия готова к перемирию, но только при соблюдении четких договоренностей, которые исключат дальнейшую эскалацию. По его словам, во время второго раунда переговоров с Украиной были предложены меморандумы, однако их условия постоянно менялись, а это затрудняет достижение компромисса. Кроме того, парламентарий отметил, что Украина и НАТО уклоняются от обсуждения ключевого вопроса — возможного вступления Киева в Альянс, который остается одной из главных причин конфликта.

РФ и говорит, что она за перемирие, но на определенных условиях, чтобы они выполнялись. Были предложены меморандумы во время второго раунда переговоров с Украиной, которые должны быть согласованы, но эти меморандумы были настолько изменчивы, настолько разные, что достижение компромисса будет проходить довольно-таки долго. На сегодняшний день Украина и страны НАТО даже избегают вопроса о вступлении ее в Альянс. А это один из главных вопросов, который привел к конфликту, и он пока не решается однозначно, — резюмировал Чепа.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Трамп может снова изменить решение по ультиматуму в адрес России. По его словам, заявления главы Белого дома не стоит воспринимать буквально, так как его позиция часто меняется. Он отметил, что это особенно актуально на фоне сложных торговых переговоров с Китаем и Индией.