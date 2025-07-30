«Семь пятниц на неделе»: политолог об ультиматуме Трампа в адрес России Политолог Дудаков: Трамп может снова изменить решение по ультиматуму в адрес РФ

Президент США Дональд Трамп может снова изменить решение по ультиматуму в адрес России, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, заявления главы Белого дома не стоит воспринимать буквально, так как его позиция часто меняется. Он отметил, что это особенно актуально на фоне сложных торговых переговоров с Китаем и Индией.

Рядовым обывателям не нужно воспринимать буквально все, что произносит Трамп. У него, как известно, семь пятниц на неделе и повестка постоянно меняется. То есть вчера было 50 дней ультиматума, сегодня — 10 дней, завтра будет 90 дней. Учитывая, что по многим другим вопросам у Трампа постоянно сроки сдвигаются вправо, я не удивлюсь, если мы увидим то же самое и сейчас в рамках угроз ввести вторичные тарифы против стран, закупающих российскую нефть. Тем более нужно понимать, что у Трампа это все идет на фоне довольно сложных торговых переговоров и с Китаем, и с Индией, — пояснил Дудаков.

Политолог также связал резкие заявления Трампа с попыткой давления на Китай. По его словам, Пекин продолжает закупать нефть там, где это выгодно, игнорируя угрозы Вашингтона.

Я думаю, что ультиматум Трампа РФ — это попытка оказать давление не только на нашу страну, но и на Китай, но неудачная. То есть КНР уже указала, что будет продолжать закупать нефть в тех странах, где это выгодно Китаю, и поддаваться под давление американцев китайцы не собираются. То есть эта спешка Трампа могла быть связана с торговыми переговорами с Китаем, но это не помогло усилить переговорную позицию Соединенных Штатов, — резюмировал Дудаков.

Ранее появилась информация, что Трамп засомневался в эффективности своего ультиматума в отношении России. По словам американских журналистов, глава Белого дома начал колебаться, хотя не прошло и суток с того момента, как он пригрозил Москве финансовыми санкциями.