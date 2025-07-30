Военкор предупредил о «серьезных сюрпризах» от ВС РФ и ВСУ к концу лета

Военкор предупредил о «серьезных сюрпризах» от ВС РФ и ВСУ к концу лета Эксперт Клинцевич: РФ и Украина накапливают силы к окончанию ультиматума Трампа

Россия и Украина готовят активизацию боевых действий к окончанию ультиматума президента США Дональда Трампа, заявил военный эксперт Андрей Клинцевич. По его словам, обе стороны накапливают ресурсы и планируют «серьезные сюрпризы» — ключевая фаза конфликта может начаться в конце лета или в начале осени, передает MK.RU.

И мы, и Украина, с военной точки зрения, подготовили серьезные сюрпризы. <...> Наши удары по Украине сейчас не максимальные — ранее доходило до 720 единиц дальнобойных поражений в сутки, сейчас — в три раза, меньше. <...> Идет накопление резервов. Со стороны Украины сейчас в день летит по 50 дронов, хотя ранее было под 500, — заключил Клинцевич.

Эксперт также напомнил о применении ВСУ гибридных дронов швейцарского производства, которые уже замечены в небе над Россией. Кроме того, по его словам, Украина может попытаться провести морскую операцию. Одним из возможных направлений Клинцевич называет Кинбурнскую косу — с привлечением британских специалистов.

По мнению эксперта, демонстрация силы направлена на ускорение получения военной помощи от европейских стран. Как считает Клинцевич, Киев заинтересован в том, чтобы Трамп сократил срок ультиматума и дал возможность начать наступление в благоприятных погодных условиях.

Ранее украинский депутат Александр Дубинский заявил, что Трамп ускоряет переговорный процесс по Украине, чтобы снять с себя ответственность за возможный коллапс фронта. По мнению парламентария, успешное наступление ВС РФ вынудит американского президента отказаться от поддержки Киева и перейти к жесткому давлению на украинские власти.