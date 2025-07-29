Американский лидер Дональд Трамп уменьшил срок достижения перемирия между Россией и Украиной, чтобы быстрее отказаться от помощи Киеву, заявил в эфире своего YouTube-канала депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене. По его словам, на линии боевого соприкосновения сложилась критическая ситуация.

Трамп лишь хочет побыстрее умыть руки, потому что если начнет валиться фронт, то ему придется предпринимать какие-то шаги для его удержания, — отметил парламентарий.

По его словам, дальнейший обвал линии боевого соприкосновения в связи с успешным продвижением ВС России не оставит президенту США выбора, и ему придется оказать давление на Киев. Трамп может сказать, что сделал все возможное, но пора действовать против украинской власти более жестко, заключил Дубинский.

Ранее Трамп заявил, что Россия должна заключить мир с Украиной за 10–12 дней. По словам американского лидера, больше «нет никаких причин ждать». Президент США подчеркнул, что хотел «быть щедрым», но не видит прогресса в урегулировании.

До этого глава Белого дома угрожал ввести санкции против России и ее торговых партнеров в случае недостижения договоренности с Украиной. Трамп обещал применить пошлины в размере 100%, если Москва не выполнит его требование. Тогда он давал на реализацию ультиматума 50 дней.