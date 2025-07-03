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03 июля 2025 в 07:36

«Я уже не тинейджер»: премьер Большого театра Родькин о стиле вне сцены

Премьер Большого театра Родькин рассказал, что не носит рваные джинсы

Денис Родькин Денис Родькин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Премьер Большого театра Денис Родькин признался в беседе с NEWS.ru, что в обычной жизни может носить джинсы и спортивную одежду. По его словам, джинсы — это тоже классический стиль, но рваные брюки из джинсовой ткани он себе не позволит в силу возраста.

На самом деле я ношу и джинсы, и спортивную одежду. Спортивную в основном во время переездов. Джинсы я тоже люблю, но не люблю рваные. Видимо, сказывается возраст, я уже не тинейджер. Хотя джинсы — это тоже часть классического стиля. Классика для меня — это не обязательно брюки, ботинки и рубашка. Хорошая футболка, джинсы и качественные кроссовки — для меня это тоже классика, — сказал Родькин.

Артист балета отметил, что он не любит брендовые вещи с большими логотипами. По его словам, для него главное в одежде — это удобство, качество и соответствие этому цены.

Бывают вещи, которые стоят очень дорого, но ты понимаешь, что они не должны столько стоить. Дело не в том, что мне жалко денег: просто хочется, чтобы цена и качество совпадали. Поэтому если мне что-то очень понравится, конечно, могу купить и за большие деньги. А бывает, что какая-то футболка или рубашка стоит недорого, но оказывается качественнее вещей за крупные суммы, — сказал Родькин.

Ранее первая солистка Большого театра и актриса Анастасия Меськова рассказала, что на репетициях с балетмейстером Юрием Григоровичем «все каменели и держали спинку». По словам балерины, он был жестким и требовательным, но его безмерно уважали.

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