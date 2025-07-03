Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 06:41

В ДНР уничтожили важный военный объект ВСУ

Кимаковский: ВС России в ДНР уничтожили логистический узел и бронетехнику ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Логистический узел ВСУ уничтожен ударом ВС РФ в Доброполье в ДНР, сообщил ТАСС советник главы региона Игорь Кимаковский. Он уточнил, что в результате также была ликвидирована западная бронетехника и боеприпасы.

В Доброполье был нанесен удар по логистическому узлу вооруженных формирований Украины. Фактически он уничтожен, — сказал Кимаковский.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что страны НАТО будут поставлять оружие для ВСУ после прекращения помощи от США. По его словам, в ряду поставщиков могут оказаться Германия, Норвегия и Швеция. Он добавил, что такие ракеты, как Patriot, являются частью основного воздушного щита для Киева, поэтому их отсутствие сыграет на руку ВС РФ.

До этого глава ЛНР Леонид Пасечник информировал о полном освобождении территории региона. В своем заявлении он сослался на доклад от 28 июня, подтверждающий, что вся территория республики находится под контролем российских вооруженных сил. Прежде Минобороны РФ известило о взятии под контроль населенного пункта Новоукраинка в ДНР силами группировки «Центр».

ВСУ
ДНР
Украина
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зафиксированы попытки ВСУ атаковать ДНР ракетами Storm Shadow
Кузнецова рассказала об условиях и мерах поддержки для семей с детьми
Пашинян рассказал о возлагаемых на США надеждах
Кадыров лаконично ответил тем, кто желает ему смерти
Глава Федерации бокса рассказал, что ждет давшую вейп обезьяне спортсменку
Популярную российскую группу заподозрили в пропаганде ЛГБТ
Назван фактор, из-за которого ХАМАС и Израиль могут не достичь перемирия
Российские войска вступили в бой с элитным отрядом ГУР Украины
В Госдуме объяснили, почему в России отмечают День святого Валентина
Вяльбе заговорила о серьезных проблемах Большунова со здоровьем
Законопроект премьера Британии о сокращении выплат сыграл с ним злую шутку
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 4 июля, фото и видео
Сбои в работе МТС сегодня, 4 июля: проблемы со связью, когда починят
В Госдуме раскрыли, кто пытается вернуть Манижу в Россию
Стало известно, какое оружие ВСУ российский лазер будет щелкать как орешки
«Работает на 300%»: Кузнецова назвала самый нелогичный семейный закон
Котенок назвал атаку ВСУ на Подмосковье попыткой Киева понравиться Трампу
Еще один российский аэропорт временно не принимает самолеты
Супертайфун, торнадо, жара до +40 градусов: какая погода будет в июле
В РФ начали вводить четырехдневку: кого коснется, что будет с зарплатами
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.