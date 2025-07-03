В ДНР уничтожили важный военный объект ВСУ Кимаковский: ВС России в ДНР уничтожили логистический узел и бронетехнику ВСУ

Логистический узел ВСУ уничтожен ударом ВС РФ в Доброполье в ДНР, сообщил ТАСС советник главы региона Игорь Кимаковский. Он уточнил, что в результате также была ликвидирована западная бронетехника и боеприпасы.

В Доброполье был нанесен удар по логистическому узлу вооруженных формирований Украины. Фактически он уничтожен, — сказал Кимаковский.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что страны НАТО будут поставлять оружие для ВСУ после прекращения помощи от США. По его словам, в ряду поставщиков могут оказаться Германия, Норвегия и Швеция. Он добавил, что такие ракеты, как Patriot, являются частью основного воздушного щита для Киева, поэтому их отсутствие сыграет на руку ВС РФ.

До этого глава ЛНР Леонид Пасечник информировал о полном освобождении территории региона. В своем заявлении он сослался на доклад от 28 июня, подтверждающий, что вся территория республики находится под контролем российских вооруженных сил. Прежде Минобороны РФ известило о взятии под контроль населенного пункта Новоукраинка в ДНР силами группировки «Центр».