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03 июля 2025 в 06:25

Болгарские маринованные огурчики: сладкие, ароматные и очень быстрые

Маринованные огурцы по-болгарски: простой рецепт Маринованные огурцы по-болгарски: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти огурцы — как из детства: сладковатые, ароматные и очень хрустящие. Болгарский рецепт отличается большим количеством специй, которые придают особый пикантный вкус. Идеальны к мясу, в салат или просто так — на закуску. Подходят как для зимней заготовки, так и для быстрого употребления. Попробуйте повторить этот простой рецепт.

На литровую банку потребуется 600–700 г небольших огурцов. Подготовьте банку: вымойте, простерилизуйте. На дно положите 1 дольку чеснока, 3–4 горошинки перца, лаврушку, несколько кусочков болгарского перца — он придаст овощам характерный привкус. Огурцы уложите плотно. Приготовьте маринад: на 500 мл воды 1,5 ст. л. сахарного песка, 0,5 ст. л. соли, 1 ч. л. уксусной эссенции (или 2 ст. л. 9%-ного уксуса). Кипящим маринадом залейте огурцы, накройте крышкой и отставьте на 10–15 минут. После этого закатайте и укутайте до остывания.

  • Совет: если добавить в банку немного гвоздики и кориандра — вкус станет еще интереснее.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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