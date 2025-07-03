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03 июля 2025 в 06:21

«Победа» обжаловала решение суда по увеличению габаритов ручной клади

Контроль багажа в аэропорту Контроль багажа в аэропорту Фото: Shutterstock/FOTODOM

Авиакомпания «Победа» обжаловала решение Щербинского суда Москвы, которое вступило в силу 3 июня, передает РИА Новости. Суд ранее признал незаконными размеры ручной клади, установленные компанией, и увеличил допустимые габариты для бесплатного провоза в салоне: минимум 36x30x27 см и вес до 5 кг. Дата заседания пока не назначена.

Поводом для пересмотра стал прокурорский надзор, выявивший «крайне малые, необоснованные» габариты ручной клади у «Победы». В прокуратуре считают, что авиакомпания злоупотребляет правами, создавая видимость выбора и ограничивая возможность использования ручной клади пассажирами.

Ранее сообщалось, что «Победа» получила предписание увеличить объемы допустимой ручной клади. Такое решение вынес Щербинский суд Москвы в рамках иска от столичного прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

До этого Генпрокуратура РФ отмечала, что «Победа» сократила габариты ручной клади до ширины 4 см, чем создала заведомо неприемлемые условия, исключающие возможность свободной перевозки вещей, размеры которых по закону не подлежат ограничению. Среди них — портплед, устройство для переноса ребенка, складное кресло-коляска, дамская сумочка, портфель или рюкзак, букет цветов.

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